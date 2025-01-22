Asya borsalarında karışık seyir: Trump'ın ticaret tarifeleri etkisi (22 Ocak 2025)

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı ticari tarifelerin ekonomiye olası etkilerine yönelik belirsizliklerin risk algısını artırdığı gözlemleniyor. Trump, Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 ek gümrük vergisi getirebileceğini belirtirken, Çin'e de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını 1 Şubat’ta devreye sokmayı düşündüğünü açıkladı.

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, ticaret savaşlarının kazananı olmayacağını vurgulayarak, korumacılıkla hiçbir yere varılamayacağını belirtti. Çin, ticaret fazlası peşinde olmadığını, dengelemek amacıyla yüksek kaliteli ürün ve hizmetler ithal etmeye açık olduklarını ifade etti.

Analistler, ABD yönetiminin uygulamayı planladığı ticaret tarifelerinin ülke ihracatını ve ticari dengeyi etkileyebileceğini, bunun da imalat sanayisinde sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Bu gelişmelere rağmen, Güney Kore ve Japonya'da teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan alıcılı seyir, bu ülkelerdeki risk iştahını destekliyor.

Sonuç olarak, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 artışla 39.633 puana, Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 2.547 puana ulaştı. Ancak Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 değer kaybıyla 19.764 puandan, Çin’de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1 düşüşle 3.210 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 artışla 76.014 puanda bulunuyor.