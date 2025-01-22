Asya borsalarında karışık seyir: Trump'ın ticaret tarifeleri etkisi (22 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Asya borsalarında karışık seyir: Trump'ın ticaret tarifeleri etkisi (22 Ocak 2025)

Asya borsalarında karışık bir seyir görülüyor. ABD'nin yeni ticaret tarifeleri konusunda belirsizlikler risk algısını artırırken, Japonya ve Güney Kore'deki teknoloji hisseleri alıcılı seyir izliyor, Hong Kong ve Çin borsaları ise değer kaybediyor.

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı ticari tarifelerin ekonomiye olası etkilerine yönelik belirsizliklerin risk algısını artırdığı gözlemleniyor. Trump, Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 ek gümrük vergisi getirebileceğini belirtirken, Çin'e de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını 1 Şubat’ta devreye sokmayı düşündüğünü açıkladı.

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, ticaret savaşlarının kazananı olmayacağını vurgulayarak, korumacılıkla hiçbir yere varılamayacağını belirtti. Çin, ticaret fazlası peşinde olmadığını, dengelemek amacıyla yüksek kaliteli ürün ve hizmetler ithal etmeye açık olduklarını ifade etti.

asya-piyasalarinda-trump-sonrasi-karisik-gidisat-21-ocak-2025-yenicag-1.jpg

Analistler, ABD yönetiminin uygulamayı planladığı ticaret tarifelerinin ülke ihracatını ve ticari dengeyi etkileyebileceğini, bunun da imalat sanayisinde sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Bu gelişmelere rağmen, Güney Kore ve Japonya'da teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan alıcılı seyir, bu ülkelerdeki risk iştahını destekliyor.

Sonuç olarak, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 artışla 39.633 puana, Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 2.547 puana ulaştı. Ancak Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 değer kaybıyla 19.764 puandan, Çin’de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1 düşüşle 3.210 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 artışla 76.014 puanda bulunuyor.

asya-piyasalarinda-trump-sonrasi-karisik-gidisat-21-ocak-2025-yenicag-2.jpg

Son Haberler
Tekirdağ'da şahıs adliyeden firar etti
Tekirdağ'da şahıs adliyeden firar etti
Bolu'daki o görüntülere Şahan Gökbakar ateş püskürdü: Siz İnsan mısınız?
Bolu'daki o görüntülere Şahan Gökbakar ateş püskürdü: Siz İnsan mısınız?
Lebron James 40 yaşında NBA tarihine geçti
Lebron James 40 yaşında NBA tarihine geçti
'Ölüm oteli'nde kahreden kurtuluş! Yapmaması gerekeni yaptı, ailesini perişan etti
'Ölüm oteli'nde kahreden kurtuluş! Yapmaması gerekeni yaptı, ailesini perişan etti
Borussia Dortmund’da Nuri Şahin dönemi sona erdi
Borussia Dortmund’da Nuri Şahin dönemi sona erdi