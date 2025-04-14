Asya borsalarında pozitif seyir: Teknoloji hisseleri yükselişte (14 Nisan 2025)

Asya borsalarında, ABD'nin ithal edilen bazı teknoloji ürünlerine yönelik tarifelerde değişiklik yapacağına dair açıklamalar ve müzakerelere yönelik artan iyimserlik etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor. Bölgede, özellikle teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkat çekiyor.

Ekonomi yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda , ABD'nin gümrük tarifeleri politikalarının küresel ve yerel ekonomik belirsizlikleri artırdığını belirtti. Ueda, "ABD'nin gümrük vergileri, çeşitli kanallar aracılığıyla küresel ekonomi ve Japon ekonomisi üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacaktır." dedi.

Ayrıca, BoJ'un yüzde 2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için para politikasını uygun şekilde yönlendireceğini ve ekonomik gelişmeleri ön yargısız inceleyeceğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayına ilişkin sanayi üretimi yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında kalırken , kapasite kullanım oranı yüzde 1,1 azaldı.

Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselerek 34.011 puandan , Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 artışla 2.455 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 kazançla 3.263 puandan , Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükselişle 21.374 puandan işlem görüyor. Hindistan'da ise piyasalar tatil nedeniyle bugün kapalı.

