Asya borsalarında Trump etkisi: Japonya hariç yükseldi (24 Ocak 2025)

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı açıklamalar ve petrol fiyatları ile faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki mesajları sonrasında piyasalar pozitif bir ivme kazandı. Trump’ın, ABD’de yabancı şirketlerin üretim yapmalarını teşvik eden açıklamaları, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Trump, WEF’e video konferansla katılarak, ABD’de üretim yapmayan yabancı şirketlere ek vergi uygulanacağını belirtti. Ayrıca, üretim ABD’de yapılırsa, kurumlar vergisinin yüzde 15’e düşürüleceğini ifade etti.

Asya borsaları, ABD piyasalarındaki alımlı seyrin etkisiyle pozitif bir görünüm sergilerken, Japonya hariç diğer borsalar yükseldi. Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini 17 yılın en yüksek seviyesine çıkararak yüzde 0,50’ye yükseltti. BoJ tarafından yapılan açıklamada, ücret artışları ve enflasyonun yüzde 2 seviyesine doğru kademeli bir şekilde yükseldiği ifade edildi. Ancak, ithalat fiyatlarındaki artış ve yenin değer kaybı gibi etkenlerle enflasyonun 2025 mali yılında yüzde 2,5’e ulaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Banka politika faizini artırmaya ve parasal genişlemeyi ayarlamaya devam edebilir.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, Japon ekonomisinin zayıf hareketler gösterse de ılımlı bir toparlanma içinde olduğunu ifade etti. Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,9 artarken, Ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI ise 51,1 oldu.

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Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 39.963 puandan, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 artışla 2.537 puandan günü tamamlarken, Hong Kong’daki Hang Seng endeksi yüzde 2 yükseldi ve 20.084 puana, Çin’deki Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.253 puana, Hindistan’daki Sensex endeksi ise yüzde 0,5 artarak 76.923 puana çıktı.