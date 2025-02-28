Asya borsalarında Trump’ın tarife mesajlarıyla negatif seyir (28 Şubat 2025)

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek tarife açıklamaları nedeniyle negatif bir seyir izliyor. Trump’ın Çin’e yönelik ek tarifelerle ilgili açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırarak, Asya piyasalarındaki risk iştahını düşürüyor.

Trump, geçtiğimiz gün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Çin’e yüzde 10’luk ek bir tarife uygulanacağını belirterek, "2 Nisan’da karşılıklı tarife geçerli olacak" dedi. Bu açıklamalar sonrası Asya endekslerinde satış baskısı arttı.

Japonya'da ise açıklanan verilerde, Şubat ayı Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,9 artarken, bu oran beklentilerin altında kaldı. Ocak ayı sanayi üretimi ise aylık yüzde 1,1 azalış gösterdi. Analistler, Tokyo TÜFE verisinin Japonya’nın makroekonomik durumu hakkında bilgi sağladığını ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,9, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 3,2 değer kaybetti. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1, Çin’de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 1,5 düşüş gösterdi. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 1,4 kayıpla işlem görüyor.