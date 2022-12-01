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Asya mutfağının vazgeçilmezinin faydaları saymakla bitmiyor. Balgamı kökünden kurutuyor. Ağrıları dindiriyor

Asya mutfağında sıklıkla kullanılan havlıcan bitkisinin faydaları dikkat çekti. Akciğerdeki balgamı kökünden kurutan havlıcan bitkisi, ağrı giderici özelliğiyle biliniyor.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:29
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Asya mutfağının vazgeçilmezi havlıcan bitkisinin faydaları. Balgamı kökünden kurutuyor. Ağrıları dindiriyor

Asya mutfağının vazgeçilmezinin faydaları saymakla bitmiyor. Balgamı kökünden kurutuyor. Ağrıları dindiriyor
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İnsanlar ağrılarına ve sağlık sorunlarına çözüm için doğal besinlere yöneldiği biliniyor. Bunlardan birisi olan Asya mutfağının vazgeçilmezi olarak bilinen havlıcan bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Havlıcan bitkisiyle ilgili detaylar…

HAVLICAN BİTKİSİ NEDİR?

Havlıcan, zencefilgiller familyasından köksapları baharat olarak kullanılan çok yıllık bitki türü. Anavatanı Hindistan, Güneydoğu Asya ve Laos'tur. 3 m boyunda olan havlıcan beyaz ya da pembe çiçeklere ve mızraksı yapraklara sahiptir. Tıp ve mutfak alanında geniş bir kullanım alanı olan köksaplı bir bitkidir.

HAVLICAN BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Ağrıları geçirme özelliği vardır. Romatizma ağrıları için çok faydalıdır

-Balgam söktürücü özelliğinin yanı sıra, ağız içi yaralara iyi geldiği biliniyor, ağız kokusunun giderilmesine yardımcı oluyor

- Havlıcan otunun kökü ile yapılan çayı vücuda güç ve kuvvet verir

-Mideyi güçlendirmeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yarar

-Mide ekşimesine iyi gelir. Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Oluşmasını engeller

-Baş ağrılarına ve baş dönmelerine karşı havlıcan çayı faydalıdır

-Üşütme nedeniyle oluşan göğüs ağrılarına faydalıdır. Göğsü yumuşatır ve balgam söktürücü özelliği vardır

-Ağız kokularını giderir. Bunun için havlıcan bitki kökünün çiğnenmesi önerilir

-Sinirleri güçlendirir. İdrar söktürücü etkisi vardır

-Çocukların alt ıslatma sorunlarının giderilmesinde fayda sağlar.

HAVLICAN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bitkinin kökünden yapılan havlıcan çayı kullanımı oldukça yaygındır. Demleme yöntemiyle hazırlanan çayı, birçok hastalığın tedavisine yardımcı olur. Bitki çaylarını kür şeklinde içmeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda vardır.

Havlıcan çayı hazırlarken, ince kıyılmış köklerden oluşan belli miktar bitki, kaynamış suya konularak bir süre demlenmeye bırakılır. Daha sonra da balla tatlandırılarak içilir.

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