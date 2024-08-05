Asya piyasalarında Fed etkisi

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırım döngüsünün girmiş olabileceği yönündeki öngörülerin ABD'deki resesyon sebepleriyle birleşmesi sonrasında ülke varlıklarına dair risk algınının had safhaya ulaştığını söyleyerek, Japonya hisselerinin 1987'den beri en sert satış dalgasını yaşadığını ifade etti.

Nikkei 225 endeksi sadece son iki işlem gününde yüzde 21,2 oranında değer kayb8ı yaşarken, 2024’te 11 Temmuz'daki rekor seviye olan 42.426 puanla karşılaştırıldığında değer kaybı yüzde 34,9 olarak gerçekleşti.

Dünyadaki hiçbir borsanın, son zamanlarda finansal piyasalarda yaşanan çalkantıya Tokyo'daki kadar sert tepki vermediğine vurgu yapan analistler, bu hızlı değer kaybını yenin değer kazanmasına bağladı.

Sene içerisinde 161,3'e kadar yükselen dolar yen paritesi 142,2 ile ocak ayından bu tarafa en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, Japon yeni borçlanması ile yüksek getirili varlıklara yapılan yatırımların BoJ'un faiz artışı ve Japon yeninin hızla değerlenmesiyle bölge piyasalarındaki satış baskısını tetiklediğini belirtti.