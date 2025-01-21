Asya piyasalarında Trump Sonrası karışık gidişat (21 Ocak 2025)

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci kez göreve başlamasının ardından açıklamaları, karışık bir piyasa görüntüsü oluşturdu. Gelecek dönemde, ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla özellikle gümrük tarifeleri ve ticari ilişkiler üzerine yapılacak görüşmeler, yatırımcıların odak noktasında.

Asya borsasında ise Trump’ın açıklamalarında doğrudan Çin’i hedef alan bir tarifeye dair söylemlerin yer almaması, bölgede risk algısını sınırlıyor. Trump’ın yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, ek gümrük vergilerinin daha geniş bir zaman dilimine yayılabileceği tahminini güçlendirdi.

Analistler, Trump’ın açıklamalarının şu an için daha çok iç politikaya odaklandığını ve ticaret politikalarına dair gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu gelişmelerle birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak 39.001 puana yükseldi. Güney Kore'deki Kospi endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 2.518 puanda kapanırken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 20.099 puana çıktı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.240 puandan işlem görürken, Hindistan’da Sensex endeksi yatay bir seyirle 77.094 puanda kaldı.

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