Asya'da borsalar yükseliyor, Hindistan hariç

ABD ile Çin arasında ticari restleşmenin tahmin edildiği kadar agresif olmaması, ek gümrük vergileriyle sınırlı tutulması ve diyalog kanallarının açık kalması küresel piyasalardaki pozitif havayı Asya borsalarına da taşıdı.

Dün, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik açıkladığı misilleme tarifelerinin sorulması üzerine "Sorun değil" yanıtını verdi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile uygun zamanda görüşeceğini ancak acelesi olmadığını da sözlerine ekledi.

Asya borsalarında korkutan düşüş: Trump’ın vergi hamlesi etkisini gösterdi

Bölgedeki haber akışlarına göre Japonya Merkez Bankasının (BoJ) 9 üyeli kurulda en şahin olarak bilinen yönetim kurulu üyesi Naoki Tamura, bugün yaptığı açıklamada, BoJ'un nisan ayında başlayacak mali yılın ikinci yarısına kadar faiz oranlarını en az yüzde 1'e yükseltmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler Japonya'da güç kazanan enflasyon ve ücret artışlarının ana ekonomik gündem maddelerinden biri olduğunu ifade ederek ekonomi yönetiminin odağının makroekonomik istikrara çevrildiğini aktardı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 39.054 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.536 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 20.781 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 primle 3.266 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 77.977 puanda.

Asya borsaları güne pozitif başladı (4 Şubat 2025)