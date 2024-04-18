At eti yedireceklerdi. İstanbul'da gece yarısı skandal olay

Kaynak: İHA
At eti yedireceklerdi. İstanbul'da gece yarısı skandal olay
Sultangazi'de at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın yaparken, kamyonette at eti ve sakatatları ele geçirildi.

İstanbul Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında polisler, piyasaya sürülmek üzere at kesimi yapıldığına dair ihbar aldı.

Gelen ihbar sonrası Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, verilen adrese baskın düzenledi.

AHIRDA 3 AT VE SAKATATLARI BULUNDU

Bir ahırda kesim için bekletildiği iddia edilen 3 at ve ahırın yakınlarındaki bir kamyonet içerisinde ise at eti ve sakatatları bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde kesim yapan kişilere ait olduğu değerlendirilen iki gecekonduya baskın yapılırken, şüphelilerin baskın öncesi evleri terk ettikleri ortaya çıktı.

ETLERE EL KONULDU, ATLAR MUHAFAZA ALTINDA

Yapılan çalışmalar sonrasında ahır içerisinde bulunan 3 at, belediyeye ait binicilik tesislerine götürülerek muhafaza altında alınırken, etlerin yüklendiği kamyonet ise inceleme yapılmak üzere belediyenin veterinerlik işleri şefliğine götürüldü.

Kesim yapan şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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