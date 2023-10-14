At ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır atasözünün anlamı nedir?

At ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır atasözü ne anlama gelir? İşte yanıtı…

At ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır atasözünün anlamı nedir?

At ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır atasözünün anlamı: Yaşarken yaptığınız iyi işler, öldükten sonra güzel bir adla anılmanızı sağlar.

Yaşayan bir gün ölür. Ancak yaşayışına bağlı birtakım izler sürüp gider. At ölmekle birlikte onun koştuğu meydanın kalması, insan ölmekle birlikte adının anılması gibi. Onun için kişi yaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakmaya çalışmalıdır". Burada verilmek istenen öğüt insanın yaşama biçimi ölümü sonrası nasıl anılacağını belirtmektedir.

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