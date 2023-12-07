Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti

Komedyen Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo vermişti. Zayıflama sırlarını tek tek açıklayan Demirer, "Gluteni kesip her gün 45 dakika yürüyüş yaptım" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, kilo vermesindeki sırları tek tek açıkladı. 5 ayda tam 22 kilo verdiğini belirten Demirer, gluteni kestiğini ve her gün 45 dakika da yürüyüş yaptığını söyledi.

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Demirer, "Öğlen, akşam ekmek yemedim. Günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar… Bir de pilav ve makarnayı sadece haftada bir yedim" dedi.

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Şekerli içeceklerden uzak durduğunu ve tatlıyı kestiğini de belirten Demirer, "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Et-balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış" ifadelerini kullandı.

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