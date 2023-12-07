Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, kilo vermesindeki sırları tek tek açıkladı. 5 ayda tam 22 kilo verdiğini belirten Demirer, gluteni kestiğini ve her gün 45 dakika da yürüyüş yaptığını söyledi.

Demirer, "Öğlen, akşam ekmek yemedim. Günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar… Bir de pilav ve makarnayı sadece haftada bir yedim" dedi.

Şekerli içeceklerden uzak durduğunu ve tatlıyı kestiğini de belirten Demirer, "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Et-balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış" ifadelerini kullandı.