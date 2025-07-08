Ata Demirer’in gizli aşkı ortaya çıktı! Yeni sevgilisiyle el ele ilk fotoğrafı

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Ata Demirer’in gizli aşkı ortaya çıktı! Yeni sevgilisiyle el ele ilk fotoğrafı

Ata Demirer yeni yaşını sevgilisi Dilara Alemdar ile kutladı. Demirer, sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı ve aynı gün el ele görüntülendi.

Mizahın sevilen ismi Ata Demirer, 53’üncü yaşını önce ailesiyle kutladı. Annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer’le pasta kesen komedyenin evdeki küçük partisine yeni sevgilisi de katıldı.

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Ata Demirer, pastalı pozunu sosyal medyada “Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba” notuyla paylaştı.

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Ata Demirer ve sevgilisi aynı akşam Cihangir’deki Jash adlı mekânda görüntülendi. Çıkışta evine kadar el ele yürüyen komedyen, sorulara yanıt vermedi.

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Sevgililer akşam saatlerinde Cihangir Jash’ta kameralara yakalandı. Demirer’in sevgilisinin, sigorta sektöründe müdür yardımcısı Dilara Alemdar olduğu ve çiftin yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu öğrenildi.

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Bir yıldır ilişkilerini gizli yaşayan Dilara Alemdar ve Ata Demirer ilk kez görüntülendi. Formuna dikkat eden Demirer, son aylarda 30 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmişti.

Ata Demirer bir deri bir kemik kaldı. 30 kilo verdiren diyetini açıkladı. Gören tanıyamadıAta Demirer bir deri bir kemik kaldı. 30 kilo verdiren diyetini açıkladı. Gören tanıyamadı

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Bu görüntüler, komedyenin aşk ve sağlık açısından hayatında yeni bir sayfa açtığını gösterdi.

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ATA DEMİRER KİMDİR?

Ali Ata Demirer, 6 Temmuz 1972’de Bursa’da doğdu. Eğitimini Bursa Erkek Lisesi ve Çelebi Mehmet Lisesi’nde tamamladı. Abisinin desteğiyle gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalıştı.

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1991’de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nü kazanıp İstanbul’a taşındı. Okurken arkadaşlarının teşvikiyle komedyenlik denemelerine başladı. Vitamin grubu üyesi Gökhan Semiz ile yakınlığı sayesinde stand-up gösterileri yaptı.

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Uğur Uludağ’ın desteğiyle ilk profesyonel stand-up gösterisini gerçekleştirdi. 1995’te müzikli şovunda yeteneği fark edildi ve Dormen Tiyatrosu’nda “Komik Para” oyununda rol aldı.

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Ege Kumpanya adlı orkestrayı kurup sahne aldı.Komedi tutkusundan dolayı müziği ikinci plana attı ve stand-up gösterilerine yoğunlaştı.

Ata Demirer ve Uğur Yücel aynı dizide buluştuAta Demirer ve Uğur Yücel aynı dizide buluştu

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1996-1998 yıllarında pek çok yerde sahne aldı. Bir gösterisini Leman Kültür’e gönderdi, beğenildi ve 1998’de “Tek Kişilik Dev Kadro” oyunu sahnelendi.1000’den fazla kez kapalı gişe oynayan Demirer, karakterlerini “Korsan TV” programına taşıdı. 42 bölüm yayınlanan programla ünlendi. Vizontele Tuuba, Neredesin Firuze gibi filmlerde oynadı.

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Kısık Ateşte 15 Dakika’da ilk başrolünü aldı.Üç sezon boyunca sevilen dizi Avrupa Yakası’nda Volkan karakterini canlandırdı.

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Gani Müjde’nin Osmanlı Cumhuriyeti filminde VII. Osman’ı oynadı.2010’da Eyyvah Eyvah filminde senarist ve başrol oldu.

Ata Demirer bir deri bir kemik kaldı. 30 kilo verdiren diyetini açıkladı. Gören tanıyamadıAta Demirer bir deri bir kemik kaldı. 30 kilo verdiren diyetini açıkladı. Gören tanıyamadı

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Film büyük beğeni topladı, Eyyvah Eyvah 2 ilk 10 günde 1 milyon 842 bin kişi tarafından izlendi.

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31 Ocak 2014’te vizyona giren Eyyvah Eyvah 3, 3 milyon 414 bin seyirciye ulaştı.

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