Ata Demirer bir deri bir kemik kaldı. 30 kilo verdiren diyetini açıkladı. Gören tanıyamadı

Ünlü komedyen Ata Demirer, son dönemde verdiği 30 kilo ile dikkatleri üzerine çekti. Gain platformunda yayınlanan Senem Aydın’la Hadi Anlat programına konuk olan Demirer, zayıflama sırrını samimi bir şekilde paylaştı.

Yıllarca diyetisyenlerle çalıştığını ancak kendisine en uygun yöntemi kendisinin bulduğunu belirten sanatçı, “Yürüyerek verdim, öğle ve akşam ekmek yemedim. Başka sırrım yok,” dedi. Bu basit ama etkili yöntemle fit bir görünüme kavuşan Demirer, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, “Gençleşmiş resmen!” yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi.

MÜZİKLE BAŞLAYAN KARİYER

6 Temmuz 1972’de Bursa’da doğan Ata Demirer, müziğe olan yeteneğini küçük yaşlarda keşfetti. Bursa Erkek Lisesi ve Çelebi Mehmet Lisesi’nde eğitim aldıktan sonra 1991’de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’ne girdi.

Ancak komediye olan tutkusu ağır bastı ve konservatuvarı yarıda bırakarak stand-up dünyasına adım attı. 1995’te Vitamin Grubu’nun “Turkish Kovboylar” şarkısındaki gazeliyle dikkat çekti. Aynı yıl Dormen Tiyatrosu’nda Komik Para oyununda rol aldı ve kendi orkestrası Ege Kumpanya ile sahne aldı.

OLDUKÇA FİT HALE GELDİ

Demirer’in kariyerinde dönüm noktası, 1998’de Leman Kültür’de sahnelediği Tek Kişilik Dev Kadro oldu. Yaklaşık bin kez sahnelenen bu oyun, Korsan TV programıyla ekranlara taşındı. Avrupa Yakası dizisindeki “Volkan” karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Eyyvah Eyvah serisi, Berlin Kaplanı ve Osmanlı Cumhuriyeti gibi filmlerle sinemada da başarıyı yakaladı. Ayrıca Makara ve Exit adlı iki müzik albümü çıkardı.

2012’de Özge Borak ile evlenen Demirer, 2014’te boşandı. Şu an yeni projeler üzerinde çalıştığı bilinen sanatçı, fit haliyle de hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.