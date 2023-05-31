Ata Demirer'in son hali şaşırttı. Ünlü komedyen tığ gibi oldu

Fazla kiloları ile tanıdığımız ünlü komedyen Ata Demirer son haliyle herkesi şaşırttı. Günden günden eriyen Demirer, 5 ayda 22 kilo verdiğini açıklamıştı.

Ata Demirer'in son hali şaşırttı. Ünlü komedyen tığ gibi oldu

Ünlü komedyen Ata Demirer son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Verdiği kilolarla dikkat çeken Demirer son paylaşımıyla yine olay oldu.

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Çanakkale aşığı olan Ata Demirer bu kez İzmir'den paylaşımda bulundu. Demirer verdiği kilolarla takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme 'Kilo vermek çok yakıştı', 'Nasıl da zayıfladın', 'Çok iyi görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce "Mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben" diyen ünlü komedyen adeta günden güne eriyor.

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Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı söylenen Ata Demirer'in 50 kilo verdiği konuşulmuştu. Eski görüntüsüne veda eden Demirer nasıl zayıfladığını da açıklamıştı.

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Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, 'Bu süreçte bol bol yüzmek formu tutmamı sağladı' demişti.

Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direk et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." ifadelerini kullanmıştı.

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