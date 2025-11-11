İtalya Serie A ekibi Atalanta, teknik direktörlük görevine Raffaele Palladino’yu getirdiğini resmen açıkladı.

PALLADINO İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten yapılan duyuruda, 41 yaşındaki İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

MONZA VE FIORENTINA DENEYİMİ

Teknik direktörlük kariyerine Monza’nın altyapısında başlayan Palladino, A takım düzeyinde toplam 126 maçta teknik direktörlük yaptı. Monza’da 73, Fiorentina’da 53 maçta görev alan genç çalıştırıcı, geçen sezon Fiorentina’yı Serie A’da 65 puanla altıncı sıraya ve UEFA Konferans Ligi’nde de yarı finale kadar taşıdı.

JURIC DÖNEMİ 11. HAFTADA SONA ERDİ

Atalanta, Serie A’da 11 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan toplayarak 13. sırada yer aldı. Son olarak Sassuolo’ya 3-0 mağlup olan Bergamo temsilcisi, bu sonuçların ardından Hırvat teknik direktör Ivan Juric’in görevine son vermişti.

LOOKMAN KARARI MERAK KONUSU OLDU

Yeni dönemde Raffaele Palladino’nun Atalanta’yı yeniden üst sıralara taşıyıp taşıyamayacağı ve Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan İngiliz yıldız Ademola Lookman ile ilgili nasıl bir karar vereceği büyük merak konusu oldu.