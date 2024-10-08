Atalardan kalan tarih! 5 bin eski eşyayı sergileyerek günümüze ışık tutacak

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Sabri Durmuş, yıllardır topladığı eski eşyaları, babasının adını verdiği "Yakup Durmuş Müze Evi"nde meraklılarıyla buluşturuyor. İlçede yaşayan Durmuş, 45 yıl önce aile büyüklerinden kalan eşyaları biriktirmeye başladı.

Emekli olduktan sonra atölyesini, babasının adını vererek "Yakup Durmuş Müze Evi"ne dönüştüren Durmuş, yıllardır biriktirdiği eski eşyaları burada sergilemeye karar verdi.

Sabri Durmuş'un 24 yıl önce oluşturduğu "Yakup Durmuş Müze Evi"nde çok sayıda eski zamanlara ait gündelik eşya, el lambaları, mutfak eşyaları, daktilo, testi, ahşap ve demir tarım aletleri, dikiş makinesi, eski radyo ve eski televizyonun yanı sıra eski kitap, dergi ve gazeteler bulunuyor.

Sabri Durmuş, ailesinin üç kuşak fotoğraflarını da burada bulunduruyor.

Sabri Durmuş, AA muhabirine, 1968'de ilçede mermer atölyesi açtığını, bu işe 2000 yılına kadar devam ettikten sonra emekli olduğunu söyledi.

Babasının antika eşyalara ilgisinin bulunduğunu belirten Durmuş, "Ağaç, toprak, bakır ve demir malzemeler toplamak bizlerde çocuk yaşlarda başladı. Mermercilik işini yaparken sağda solda atılmış malzemeleri değerlendirmeye başladım. 1999 yılına kadar bu malzemeleri küçük küçük depolarda sakladık. 2000 yılından sonra bunları gün yüzüne çıkarmaya başladık." dedi.

Eskiden mermer atölyesi olan iş yerini düzenleyerek, biriktirdiği eşyaları burada sergilemeye başladığını anlatan Durmuş, "Elimizde 200-300 yıllık malzemeler var. 45 yılda topladıklarımız 5 bini buldu. Hepsinin hatırası, hepsinin yaşanmışlığı var. Atalarımızdan, büyüklerimizden kalan malzemeler." ifadelerini kullandı.

Emeklerinin karşılığını kendilerini ziyarete gelenlerle aldığını dile getiren Durmuş, "Yurt dışından, öğrencilerimiz ile öğretmenler ziyaret ediyor. Buranın hiçbir ücreti yok. Şahsi menfaat düşünmeden yaptık. Sadece babamın ismi kaybolmasın diye, 'Yakup Durmuş Müze Evi' diyerek açtık. Gelecek nesillere aktarabilirsek aktaracağız." diye konuştu.

Durmuş, bazı komşularının, büyüklerinin eski radyo, dikiş makinesi, çanta gibi eşyalar getirdiğini, bu emanetleri gelecek kuşaklara aktarabilmek için bakımını yapabildiği kadar yapıp sergilemeye devam edeceğini kaydetti.