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Atama bekleyen öğretmenler "100 bin atama" için Ankara’da buluştular

Türkiye’nin birçok farklı ilinden yola çıkan yıllardır atama bekleyen 100 binlerce öğretmen Ankara Ulus'ta buluştular.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 20:19
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Atama bekleyen öğretmenler "100 bin atama" için Ankara’da buluştular

Atama bekleyen öğretmenler ''100 bin atama'' için Ankara’da buluştular
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ŞEVKET GÖLÜK - ANKARA / YENİÇAĞ

100 Bin atama için bir araya gelen öğretmenlere ünlü şarkıcı Haluk Levent de destek verdi.

"100. yılda 100 bin atama" sloganıyla buluşan öğretmenler, taleplerini sıraladı ve çözüm beklediklerini anlattılar.

Milli Eğitim Bakanlığı'na seslerini duyurmaya çalışan öğretmenler, atama sayısı ve atama takvimini sabırsızlıkla beklediklerini aktardılar.

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