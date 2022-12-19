Atama bekleyen öğretmenler ''100 bin atama'' için Ankara’da buluştular

ŞEVKET GÖLÜK - ANKARA / YENİÇAĞ

100 Bin atama için bir araya gelen öğretmenlere ünlü şarkıcı Haluk Levent de destek verdi.

"100. yılda 100 bin atama" sloganıyla buluşan öğretmenler, taleplerini sıraladı ve çözüm beklediklerini anlattılar.

Milli Eğitim Bakanlığı'na seslerini duyurmaya çalışan öğretmenler, atama sayısı ve atama takvimini sabırsızlıkla beklediklerini aktardılar.