Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Fatih Kıratlı atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ise görevinden alındı.

AFAD'da açık bulunan Başkan Yardımcılığına Mülkiye Müfettişi Uğur Sezer, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne Orhan Tatar, Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğüne İsmail Palakoğlu, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Nehar Poçan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Havan, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Mülkiye Müfettişi Önder Bozkurt atandı.

Göç İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Özçelik'in ataması gerçekleştirilirken, Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp üyeliğine ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Büyük görevlendirildi. (AA)