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BİLSEM öğretmen atama kılavuzu yayımlandı

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" yayımlandı, kontenjanlar açıklandı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 17:07
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Atama kılavuzu yayımlandı

BİLSEM öğretmen atama kılavuzu yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı BİLSEM'lere ihtiyacın karşılanması amacıyla öğretmen alınacak.

Başvuru işlemleri, 6-10 Şubat'ta "http://mebbis.meb.gov.tr" internet adresinden yapılacak.

Başvurulara ait onay işlemleri ise 6-14 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

BAŞVURU VE ONAY SÜRECİNDEN ÖNCE YAPILMALI

Öğretmen seçme sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla yayımlanan kontenjan alanlarında görev yapan kadrolu öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince bilim ve sanat merkezlerinin işleyişi, amaçları ve öğretmen seçim süreci hakkında bilgilendirilecek.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, MEBBİS e-Personel modülündeki bilgi eksikliklerini gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek istemeleri halinde gerekli işlemler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce yapılabilecek.

İlgili kılavuz ve kontenjanlara Genel Müdürlüğün sitesinden ulaşılabiliyor. (AA)

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