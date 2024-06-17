Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel, partililerle bayramlaştı

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partililerle bayramlaşan Onursal Adıgüzel, CHP’nin daima birlik ve dayanışma içinde olacağını belirterek, “Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki süreci planlıyoruz ve projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz” dedi.

“Ataşehir Senin Projesi” hakkında da konuşan Adıgüzel, şunları kaydetti:

''İnternet sitesi üzerinden yüzlerce soruyu yanıtladık ve iki yüzden fazla gönüllü projelerimize destek olmak istediğini belirtti. Muhtarlarımızın, bütün meclis üyelerimizin ve gençlik örgütümüzün üyelerinin katılımıyla stratejik planımızı tamamlıyoruz. Sizlerden gelen her geri bildirim ve her sorun bildirimi, bizim için çözüm üretme fırsatı yaratıyor. Önümüzde büyük bir hedef var, büyük bir hayal var ve hep birlikte bu hayale, bu hedefe doğru yürüyoruz. Bu çerçevede, hepimizin bu sorumluluğun bilinciyle çok çalışması gerekiyor. Size olan inancım daima tam. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum ve iyi bayramlar diliyorum.''

Adıgüzel, bayram ziyaretine CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'ndan sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı'na devam etti. Adıgüzel, birlik ve beraberlik mesajları vererek, bu buluşmaların CHP'nin bayram ruhunu ve teşkilat içi dayanışmasını güçlendirdiğini belirtti.