Ataşehir’de bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ataşehir 'de '8. Kardeş Kültürlerin Festivali' dolayısıyla ilçedeki bazı yollar 15-25 Eylül tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

KAYNAK: İHA
Ataşehir’de bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul 'Ataşehir Belediyesi 8. Kardeş Kültürlerin Festivali' nedeniyle sahne kurulumları ve konserler esnasında çevre güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler gereği, 4 konser öncesinde Mevlana, Kayışdağı ve İçerenköy mahallelerinde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Edis konserinin yapılacağı Mevlana Mahallesi’nde, Mevlana Caddesi - Sitespor sahası yanı ile Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önü, 15 Eylül Cuma günü saat 12.00’de trafiğe kapanacak ve 18 Eylül Pazartesi saat 12.00’de yeniden trafiğe açılacak.

Mustafa Ceceli ve Selçuk Balcı konserlerinin yapılacağı Kayışdağı Mahallesi’nde, Uslu Caddesi - 80. Yıl Cumhuriyet Parkı ile Darülaceze arası, 21 Eylül Perşembe günü saat 12.00’de trafiğe kapanacak ve 23 Eylül Cumartesi gecesi saat 02.00’de açılacak.

19 Eylül’de Muharrem Temiz, Nilüfer Sarıtaş ve Kutsal Evcimen konserlerine, 24 Eylül’de de Tan Taşçı konserine ev sahipliği yapacak İçerenköy Mahallesi’nde, Adem Sokak - Meskenler Sokak ile Of Sokak arası 2 farklı zamanda araç trafiğine kapalı olacak. 18 Eylül Pazartesi günü saat 17.00’de trafiğe kapanacak güzergâh, 20 Eylül Çarşamba gecesi saat 02.00’de açılacak. Yine aynı şekilde 23 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de kapanacak aynı güzergâh, 25 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de açılacak.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu tarihlerde alternatif yolları kullanmaları önemle rica olunur.

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