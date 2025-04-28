Ataşehir'de dev operasyon! Motosikleti izleyen polis silah deposunu ortaya çıkardı

Kaynak: ANKA
Ataşehir'de dev operasyon! Motosikleti izleyen polis silah deposunu ortaya çıkardı

Ataşehir'de bir motosikleti izlemeye alan polis, silah deposunu ortaya çıkardı. operasyon kapsamında 313 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ataşehir'de bir motosikleti izlemeye alan polis, silah deposunu ortaya çıkardı. 313 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamaya göre, bölgede görev yapan ekipler plakası olmayan bir motosikletin Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir depoya girdiğini ve sabah saatlerine kadar ayrılmadığını belirledi. Şüpheli kişinin evine baskın yapan polisler, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ardından depoya baskın düzenleyen ekipler, 313 ruhsatsız tabanca, 366 tabanca şarjörü, 930 tabanca kabzası, çok sayıda silah malzemesine el koydu.

“6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Silah Ticareti” suçundan adliyeye sevk edilen İ.G. (31) isimli şüpheli hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir'de dev operasyon! Motosikleti izleyen polis silah deposunu ortaya çıkardı

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