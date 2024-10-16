Ataşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı

Kaynak: İHA
Ataşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı

Ataşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ataşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Silahlı çatışma saat 22.00 sularında Aşık Veysel Mahallesi 3042. Sokak'ta görüldü.

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İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Çatışma sırasında çevredeki dükkanlar da zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme çalışmaları yapılırken kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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