Ataşehir’de kötü koku alarmı! Evde cansız beden bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ataşehir’de kötü koku alarmı! Evde cansız beden bulundu

İstanbul Ataşehir’de bir daireden gelen kötü kokular üzerine olay yerine polis, ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ile birlikte girilen evde 48 yaşındaki Aydın Sürücü’nün cansız bedeni bulundu. Sürücü’nün cenazesi Adli Tıp’a kaldırıldı

Olay, saat 20.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3091. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanda yaşayanlar, giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yalnız yaşayan Aydın Sürücü'nün ağabeyinin izniyle içeri girildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın Sürücü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü'nün 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilirken, cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KİMSEYE ZARARI YOKTU"

Arkadaşı Halis Üreyil, "Aydın benim yanımda pazarcılık yapıyordu. Bizim yanımızda 10 sene çalıştı. Kimseye zararı yoktu. Benim de haberim yoktu, ben de şu an şoktayım. Üzgünüm" dedi.

Ataşehir’de kötü koku alarmı! Evde cansız beden bulundu

Ataşehir’de kötü koku alarmı! Evde cansız beden bulundu

Ataşehir’de kötü koku alarmı! Evde cansız beden bulundu

Ataşehir’de kötü koku alarmı! Evde cansız beden bulundu

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