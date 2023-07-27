Ataşehir'de satır ve bıçaklı hız kavgası

İHA'nın haberine göre, olay dün saat 11.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen bir araç sürücüsü, cadde üzerinde hız yaptığı esnada kendisini uyaran esnaf ile tartıştı.

Kısa süren sözlü tartışma sonrası olay yerinden ayrılan araç sürücüsü beraberinde getirdiği 5 kişiyle, kendisi uyaran vatandaşın dükkanını bastı. Bıçak ve satırla olay yerine gelen saldırganlar tehditler savurdu, iş yeri sahiplerine saldırdı.

"AYIRAMADIK KAVGAYI"

Tarafları ayırmak isteyen çevredeki vatandaşları ise darp etti. Olayda boğazına satır darbesi alan 1 kişi olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Konuya ilişkin konuşan çevre esnafı Abdurrahman Ormanlı, "Araç sokak içerisinden hızlı gidiyordu. Yan komşumuz da araç sahibine hız yapmaması konusunda uyardı. Sözlü bir tartışma yaşandı" diye konuştu.

Ormanlı "Şahıslar buradan ayrıldı ve kısa süre sonra 4-5 kişi tekrar geldiler ellerinde satır ve sopalar vardı. Arkadaşlarımızı darp ettiler. Ellerinde satır ve bıçakları olduğu için ayıramadık. Biz kalabalık olmaya başlayınca onlar da olay yerinden ayrıldı. 4 kişi yaralandı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı" dedi.