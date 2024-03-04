Ataşehir’de yakıt tankerinde patlama

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ataşehir’de yakıt tankerinde patlama
Ataşehir'de, dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 2'si ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı 1 kişi yaşamını yitirdi.

Durumu ağır olan diğer yaralının tedavisine devam edilirken 2 hafif yaralının ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine yapılan dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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