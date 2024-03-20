Ataşehir’de yine yol kavgası! Cadde ringe döndü

Kaynak: DHA
Ataşehir’de yine yol kavgası! Cadde ringe döndü
İstanbul Ataşehir’de yaşanan yol verme nedeniyle çıkan kavga, caddeyi adeta bir boks ringine çevirdi. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, 15 Mart Cuma günü Küçükbakkalköy Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, iki sürücü trafikte yol verme konusunda anlaşamayınca tartışmaya başladılar.

cadde-ringe-dondu-yenicag-3.jpg

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sürücüler araçlarından inerek birbirleriyle dövüşmeye başladılar.

cadde-ringe-dondu-yenicag-4.jpg

Çevredeki vatandaşlar, kavgayı fark edip müdahale etmeye çalışarak sürücüleri ayırmaya çalıştılar.

cadde-ringe-dondu-yenicag-5.jpg

Diğer sürücüler ise korna çalarak yaşanan kavgaya tepki gösterdiler.

cadde-ringe-dondu-yenicag-6.jpg

Kavga sonrasında, sürücüler araçlarına binip olay yerinden uzaklaştılar ve bu yumruklu çatışma bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

cadde-ringe-dondu-yenicag-2.jpg

İlgili Haberler
Minibüs şoförü yol verme tartışmasında arabada çocuk olan aileye beyzbol sopasıyla saldırdı
Minibüs şoförü yol verme tartışmasında arabada çocuk olan aileye beyzbol sopasıyla saldırdı
İstanbul’da kemerli yol verme kavgası
İstanbul’da kemerli yol verme kavgası
Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü
Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü
Yeşil saha ringe döndü. Futbolcu taraftara tokat attı
Yol verme kavgasında cadde ringe döndü
Son Haberler
Mahkemeden Dani Alves kararı. Tek bir şartla serbest kalacak Spor
Mahkemeden Dani Alves kararı. Tek bir şartla serbest kalacak
Türkiye'nin ünlü zeytinyağı markası rakibine satıldı. Sektörde soğuk duş etkisi yaptı Ekonomi
Türkiye'nin ünlü zeytinyağı markası rakibine satıldı. Sektörde soğuk duş etkisi yaptı
Taşerona kadroda 4 Aralık detayı. Konu meclise taşındı Ekonomi
Taşerona kadroda 4 Aralık detayı. Konu meclise taşındı
Erdoğan: Pahalılıkla sınanıyoruz Gündem
Erdoğan: Pahalılıkla sınanıyoruz
Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı Yerel Haberler
Kırşehir'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kredi kartı kullananlara kötü haber! Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu duyurdu Ekonomi
Kredi kartı kullananlara kötü haber! Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu duyurdu
Kim Milyoner Olmak İster’de herkesin bileceği soruyu bilemedi. Bir de soru yanlış çıkınca şaşırdı Gündem
Kim Milyoner Olmak İster’de herkesin bileceği soruyu bilemedi. Bir de soru yanlış çıkınca şaşırdı