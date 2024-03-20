Ataşehir’de yine yol kavgası! Cadde ringe döndü

Olay, 15 Mart Cuma günü Küçükbakkalköy Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, iki sürücü trafikte yol verme konusunda anlaşamayınca tartışmaya başladılar.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sürücüler araçlarından inerek birbirleriyle dövüşmeye başladılar.
Çevredeki vatandaşlar, kavgayı fark edip müdahale etmeye çalışarak sürücüleri ayırmaya çalıştılar.
Diğer sürücüler ise korna çalarak yaşanan kavgaya tepki gösterdiler.
Kavga sonrasında, sürücüler araçlarına binip olay yerinden uzaklaştılar ve bu yumruklu çatışma bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
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