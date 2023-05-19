Atatürk Berlin'de anıldı: Türk Büyükelçiliği'nde 19 mayıs töreni

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni yapıldı. Törene, Berlin’de faaliyet gösteren spor kulüpleri bünyesindeki farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençler katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Ahmet Başar Şen, Türkiye'de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketleri sebebiyle uzun zamandır matem içinde olduklarını belirterek, "Depremin ardından, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi, ülkemizin yaralarının sarılması için Almanya’da Türk toplumuyla eşgüdüm için yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde azami çaba sarf ettik. Elbette ki acımız halen taze ve depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YAKAN ATA'MIZI ANIYORUZ"

Almanya'daki vatandaşlarla bir araya gelmeni kendilerini motive ettiğini, güçlerine güç kattığını ifade eden Şen, "Cumhuriyetimizin kurucusunu, silah arkadaşlarıyla birlikte bağımsızlık ateşini yakarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatıp yöneten ve bizlere vatanımızı armağan eden Atamızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyoruz." diye konuştu.

Başar Şen, Atatürk'ün küçük görünen başlangıçların büyük sonuçlar doğurabileceğini umudun hiçbir zaman kaybedilmemesi gerektiğini gösterdiğine dikkati çekerek, "Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bu yıl vesilesiyle söylemek isterim ki, devletimizin ilelebet payidar kalması ve hep ileri gitmesi için hem vatandaşlık hem de mesleki mesuliyetimizin bilinciyle, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak ülkemiz ve milletimiz için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.