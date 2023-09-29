Atatürk büstüne alçak saldırı. İki kişi gözaltında

Niğde'deki Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda Atatürk büstüne zarar veren iki kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Atatürk büstüne alçak saldırı. İki kişi gözaltında

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde Divarlı beldesindeki Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda Atatürk büstüne zarar verdi.

Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde 25 Eylül saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Şüpheli 2 kişi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Niğde Valiliği bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinden olayın şüphelisi 2 şahıs tespit edilerek yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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