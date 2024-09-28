Atatürk büstüne hain saldırı. Balta ile parçaladı kaçamadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Atatürk büstüne hain saldırı. Balta ile parçaladı kaçamadı

Erzurum'da bir okulun bahçesinde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, baltayla büstü kıran şüpheli yakalandı.

Erzurum'da okul bahçesindeki Atatürk büstüne hain saldırı...39 yaşındaki zanlı olay yerinden kaçtı ama polise yakalanmaktan kurtulamadı.

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Hain saldırı Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda sırt çantalı bir kişinin, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki Yıldızkent Borsa İstanbul Ortaokulu'nun bahçe duvarından atlayıp, elindeki balta ile Atatürk büstüne zarar verdiği bildirildi.

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İhbarla harekete geçen polis, kamera incelemesinde bordo renkli bir aracın okul çevresinden uzaklaştığını belirledi. Ekipler, şüphelinin Yusuf E. olduğunu tespit edip, kameradaki aracı da aramaya başladı. Palandöken Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, şüpheli aracın lokasyonunu tüm ekiplere telsiz anonsuyla bildirdi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri de Yusuf E.'yi Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nın üst tarafında suç aleti balta ile yakaladı.

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Yunus E. ifadesi alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Diğer yandan Atatürk büstü inceleme sonrası muhafaza altına alındı.

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