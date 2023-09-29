Atatürk büstüne zarar veren şahıslar jandarmadan kaçamadı

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde bir okulda Atatürk büstüne zarar veren 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İHA
Atatürk büstüne zarar veren şahıslar jandarmadan kaçamadı

Jandarma ekipleri harekete geçti

Olay, 25 Eylül Pazartesi günü Divarlı beldesindeki Şehit İlhan Çankaya İlkokulu’nda meydana geldi. Okulun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildiği ihbarı üzerine Niğde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat personeli ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) olay yerine gitti. Ekipler, yaptıkları araştırma ve inceleme sonucunda büste zarar veren 2 şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Büste zarar verdiği belirlenen S.Ç. (19) ve B.Y. (16) isimli şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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