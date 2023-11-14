Atatürk filminin yapımcısı ilk kez konuştu

Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler’de Saner Ayar, Disney Plus’ın yayınlamaktan vazgeçerek Türkiye’de büyük tartışmalara yol açtığı Atatürk filmi için ilk kez konuştu.

Saner Ayar'ın Atatürk filmiyle ilgili açıklamaları şu şekilde:

Filmin 14 milyon 700 bin dolar sadece prodüksiyon tarafı var. Şu an 25 milyon dolardayız. Dijital platform geldi ve dedi ki ‘biz bu işi istiyoruz ve cumhuriyetin 100. yılında gireceğiz.’ Bu arada biz bütçenin yüzde 65-70’ini harcamışız, kostümler hazır her şey hazır… Hadi yapalım dedik, başladık. Birçok finansal konuda önümüzü açtılar, rahat ettik, paramızı aldık, çok mutluyuz. Sonra dediler ki ‘biz de Türkiye’den gidiyoruz ama biz Türkiye’yle birlikte dünyadaki Amerika dışındaki bütün ülkelerde operasyonumuzu kapatıyoruz. Platform Türkiye’den çıkma kararı aldı. Atatürk’le birlikte sipariş ettikleri hiçbir proje yok ortada, hepsini kendi sistemlerinden indirdiler.

DÜNYADAKİ TÜM İÇERİKLERİ KALDIRDI

Bu karar platform açısından çok teknik bir karardı, bütün dünyada biz lokal içerik üretmeyi durduruyoruz ve lokal içeriklerin tamamını sistemimizden kaldırıyoruz, bu Türkiye’de de bütün Asya’da da her yerde uygulandı. Fakat bir tane sıkıntı vardı, bu kaldırılan içeriklerden biri Atatürk’dü. Konu Atatürk olunca, Cumhuriyetin 100. yılı, bizlerin hassasiyeti; tabii lobicilik dediğiniz şey aslında olayları değiştirmek ya da olayları sizin istediğiniz şekilde oluşturtmak değil, olmuş bir olayı siz yapmışsınız gibi davranmak en büyük lobi faaliyeti. Aslında yapılan buydu.

"BU KONUDA KONUŞMAYIN"

Oyunculardan bir ricada bulundum, nolursunuz bu konuda siz konuşmayın, lütfen. Çünkü siz ne derseniz yanlış anlaşılacaksınız. Tepkiyi az mı gösterdiniz, çok mu gösterdiniz, hiç mi göstermediniz, siz muazzam bir iş yaptınız, dünya çapında bir Atatürk filmi çekilebildi, siz üzerinize düşeni yaptınız, bırakın bundan sonrasını, platform tarafını, diasporaları şunları bunları biz yönetelim. Şu anda şükürler olsun harika bir filmimiz var. 6 bölüm dizimizi 132 ve 135 dakika olarak 2 film haline getirdik.

NE OLMUŞTU?

Yapımcı Saner Ayar, İsveç’in başkenti Stockholm’de gösterime giren filme müdahale edilmek istendiğini belirtti. Filmin yurt dışı gösterimlerinin ve galaları engellemeye çalışıldığı da aktarıldı.

"Atatürk" filminin Paris, Berlin, Amsterdam, Brüksel gibi başkentlerde yapılması planlanan galalarının ise ‘güvenlik’ nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Yapımcı Saner Ayar, Eylül ayında Los Angeles’ta fiziki ve sözlü saldırıya uğradığını açıkladı.