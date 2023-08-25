Atatürk fragmanını paylaşan Aras Bulut İynemli'ye tepki yağdı

Editör: Abdullah İstenci

Disney Plus’ın 2023 yılı içerisinde yayınlayacağını duyurduğu ‘Atatürk’ dizisi büyük heyecan yaratmıştı.

Ancak Ermeni lobilerinin baskıları sonrası dizinin yayınlanmayacağı açıklandı. Dizinin yapımcısı Lanistar Medya ve FOX'tan yapılan açıklama ile de “Atatürk” içeriğini iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlayacağını duyuruldu.

ÜNLÜLER SESSİZ KALDI

Bu haberler sonrası vatandaşlar, özellikle dizide rol alan oyuncuların, Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus’a karşı bir açıklamada bulunmamasına büyük tepkiler gösterdi.

‘Atatürk’ filminde başrol oynayan Aras Bulut İynemli’ye ise Disney Plus’a hiçbir tepki göstermeden filmin fragmanını paylaştığı gönderinin altında tepki yağdı.

PAYLAŞIMININ ALTI TEPKİ DOLDU

Vatandaşlar Aras Bulut İynemli’ye “10 Kasım Atatürkçüleri”, “En çok da paranın üstündeki Atatürk’ü sevdiğini biliyoruz”, “Atatürk’ü seviyorsun da Disney’e bir başka seviyorsun”, “Keşke yayından kaldırdıklarında tepki gösterseydin” şeklinde tepkiler gösterdi.

İynemli, ‘Atatürk’ dizisinin kaldırılmasının ardından "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim." diyen ünlü oyuncu "Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü" açıklamasını yapmıştı.

Aras Bulut İynemli’ye gösterilen tepkiler şu şekilde;