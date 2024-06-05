Atatürk Havalimanı’na külliye mi yapılıyor. Bu görüntüler Meclis gündeminde

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Zeynel Emre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Zeynel Emre TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinin gerekçesinde, AKP iktidarının İstanbul’un tarihi ve kültürel yapısına yönelik hoyratça saldırılarının başında Atatürk Havalimanı’na ilişkin dönüşüm projesinin geldiğini savundu.

Zeynel Emre projenin kamu kaynaklarının israfı ile AKP’nin Cumhuriyet değerlerine karşıtlığının önemli yansımalarından biri olduğunu ifade etti.

Atatürk Havalimanı’nın ‘Millet Bahçesi’ adı altında havaalanı kimliğinden çıkartılması ve sonrasında yapılan dönüşümlerin, ‘yaptım oldu’ anlayışıyla şeffaflıktan uzak bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Zeynel Emre, yerleşkeye Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin taşınmasının da planlandığını hatırlatarak, ancak fakülte için ayrılan alanlara farklı kullanım amaçlarına yönelik yapıların inşa edildiğinin gündeme geldiğini söyledi.

BU ALANA BİR DE KÜLLİYE Mİ YAPILIYOR?

CHP’li Emre’nin hazırladığı önergesinde, Atatürk Havalimanı’na ilişkin Bakan Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle şu sorulara yer yöneltildi:

- 29 Mayıs 2024 itibariyle Atatürk Havalimanı’nın dönüşümü için kaç TL harcanmıştır? Dönüşümün tamamlanması için harcanması öngörülen toplam maliyet kaç ne kadardır?

- Atatürk Havalimanı’nda yapılan yıkım-söküm ve inşa işlerini hangi firmalar üstlendi? Bugüne kadar üstlenilen işler, hangi oranda gerçekleşti?

- Atatürk Havalimanı alanına Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bazı bölümlerinin de taşınması söz konusudur. Bu kapsamda Fakülte için ayrılan bölümde külliye yapımı söz konusu mudur? Söz konusuysa külliyenin içinde ne tür yapılara yer verilmesi planlanıyor?