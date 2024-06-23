Atatürk heykelinin elini öpüp başına koymaya çalışan küçük çocuk

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede büyük ilgi gördü ve gündem oldu. Videoda, Atatürk heykelinin elini öpüp başına koyan küçük bir çocuk yer alıyor. Küçük yaşta Atatürk sevgisiyle dolup taşan çocuğun bu içten davranışı, izleyenleri hem gülümsetti hem de duygulandırdı.

Görüntülerde, elinde tuttuğu Atatürk heykelinin elini öpüp başına koyarak büyük bir saygı gösteriyor. Bu anlar, çocuğun ailesi tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede viral olan video, binlerce beğeni ve yorum aldı. Videoyu izleyen birçok kişi, çocuğun bu hareketinden etkilenerek duygusal anlar yaşadığını belirtti.

Atatürk'e olan sevgi ve saygının küçük yaşta böyle içtenlikle gösterilmesi, toplumda büyük bir beğeni topladı ve videonun yayılmasına sebep oldu. Bu tür videoların, Atatürk'ün değerlerinin yeni nesiller tarafından da yaşatıldığını göstermesi açısından önemli olduğu vurgulandı.