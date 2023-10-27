29 Ekim tarihinde Cumhuriyetin 100. Yılı için kutlama hazırlıkları sönük bir şekilde sürmeye devam ediyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok il ve ilçede hem posterler ile hem de meydanlara kurulan dijital ekranlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zamanında çekilen fotoğrafı posterin bir tarafına konularak diğer tarafına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi konuldu.

Posterlerin üzerine de Erdoğan’ın zaman zaman kullandığı “Maziden Atiye” (Geçmişten Geleceğe) sözü yerleştirilerek Atatürk ile Erdoğan’ı ‘eşitlediler’.

Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.