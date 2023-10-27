Atatürk ile Erdoğan'ı eşitlediler

Cumhuriyetin yüzüncü yılında Cumhuriyet Bayramına ilişkin asılan posterler ve bazı meydanlara yansıtılan görseller ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan eşitlemeye çalışıldı.

Züleyha Öncü KAYNAK: Haber Merkezi
Atatürk ile Erdoğan'ı eşitlediler

29 Ekim tarihinde Cumhuriyetin 100. Yılı için kutlama hazırlıkları sönük bir şekilde sürmeye devam ediyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok il ve ilçede hem posterler ile hem de meydanlara kurulan dijital ekranlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zamanında çekilen fotoğrafı posterin bir tarafına konularak diğer tarafına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi konuldu.

Posterlerin üzerine de Erdoğan’ın zaman zaman kullandığı “Maziden Atiye” (Geçmişten Geleceğe) sözü yerleştirilerek Atatürk ile Erdoğan’ı ‘eşitlediler’.

Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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