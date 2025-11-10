Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata duyrudğu ilgi “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünün ardından Charlie Chaplin’in "Şarlo İdam Mahkumu" filminde de kendini gösterdi. Film, sadece Atatürk’ü kahkahaya boğmakla kalmadı aynı zamanda kadın ve erkeklerin Türkiye’de ilk kez birlikte sinema izlediği tarihi anın simgesi oldu.

ATATÜRK’ÜN EN ÇOK GÜLDÜĞÜ FİLM: CHARLIE CHAPLIN’İN 'ŞARLO İDAM MAHKUMU'

Charlie Chaplin’in “Şarlo İdam Mahkumu” filmini izleyen Atatürk, filmi izlerken kahkahalarını tutamayarak yanındaki Cemil Fikir’e dönüp “Cemil, hayatımda hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Şunu bir kere daha izlesek olmaz mı?” dedi. Atatürk yeniden başlatılan filme ikinci kez izlerken de aynı keyifle gülmüş.

ATATÜRK’TEN TARİHİ TALİMAT

Atatürk filmi eşi Latife Hanım ile birlikte Ankara Sineması’nda izledi. Atatürk salona girdiğinde içeride hiç kadın olmaması dikkatini çekti. Tarihi kaynaklara göre, Atatürk, Cemil Fikir'e “Cemil, neden kadın yok?” diye sordu. Atatürk aldığı “Paşam, kadınlara yalnız salı günü sinema gösteriyoruz.” yanıtıyla şaşırarak hemen yaverine dönüp “Dışarıdaki kadınları içeri bırakın!” talimatını verdi.

Bir anda kapılar açılmasıyla dışarıda bekleyen kadınlar salona girerek Atatürk'ü alkışlarla selamladı.

KADIN - ERKEK EŞİTLİĞİNE ATILAN SEMBOLİK İLK ADIM

O akşam kadın ve erkekler, filmi aynı salonda ilk kez birlikte izledi. Türk sinema tarihine giren olay, Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin toplumsal hayata yansımaya başladığı anlardan biri olarak tarihe geçti.