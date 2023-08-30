Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti

Tarih 1 Eylül 1922'ydi.

İşgalci Yunan ordusu Dumlupınar'da bozguna uğramış,

İzmir'e doğru kaçıyordu.

Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk,

tüm kuvvet komutanlarına şu emri verdi.

"Ordular ilk hedefiniz Akdeniz. İleri."

O dönemde düşman Ege'den saldırırken ve

Türk askeri düşmanı Ege'de denize dökerken

Atatürk neden ilk hedefi Ege değil de Akdeniz olarak göstermişti?

Atatürk, o dönem denizin gerçek adını kullanmıştır.

Ege daha önce İç Akdeniz ya da Adalar Denizi diye tanımlanıyordu.

Piri Reis'in haritasında da Ege Denizi, Akdeniz olarak geçiyor.

Aydınoğluları ve Osmanlı Devleti kaynaklarında bu deniz

“Adalar Denizi” olarak geçmektedir.

İstanbul Deniz Matbaası tarafından 1930 yılında basılan

"Türk ve Yunan Deniz Harbi Hatıratı ve 1909-1913 Yunan Bahri Tarihi" adlı eserde

Ege Denizi ibaresine rastlanmamakta ve Adalar Denizi ifadesi kullanılmaktadır.

Eski Türk inanışlarında Batı yönü beyaz renk ile ilişkilendirilmiştir.

Örneğin Büyük Hun İmparatorluğu yıkıldığında

Batı topraklarında kurulan Ak Hun İmparatorluğu gibi.

Benzer şekilde Çanakkale Boğazı’nın eski adı Akdeniz Boğazı anlamındaki Bahr-i Sefid Boğazıdır.

Bu denize Ege isminin verilmesi ise

6-21 Haziran 1941 tarihleri arasında icra edilen

1. Coğrafya Kurultayında adlandırma konusunda

standartlaşmayı sağlamak amacıyla “Ege Denizi” olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

Coğrafya Kongresi’nde İbrahim Akyol, Besim Darkot, Herbert Louis ve

Hamit Sadi Selen adlı profesörlerin teklifiyle

Türkiye 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır.

Buna göre denizlere doğru açılan cepheler komşu denizlere göre,

iç kısımlar ise Anadolu’nun yönlerine göre adlandırılacaktır.

Bir başka deyişle bölümlendirmede fizikî coğrafya esas alınmıştır.

Lozan Antlaşması’nın dili Türkçe, İngilizce, İtalyanca, Yunanca olmayıp

Fransızca’dır ve metinde söz konusu denizin adı

Fransızca olarak Mer Egee (Ege Denizi) olarak geçmektedir.

Antlaşma metninin Türkiye’de yapılan Türkçe çevirisinde

Fransızca Mer Ege yerine Adalar Denizi kullanılmıştır.

1922 Büyük Taarruz’da “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” komutu ve

1927’de Büyük Nutuk’ta Adalar Denizi adlarını kullanan Atatürk.

1928-1930 arası Türk Tarih Tezi oluşumunda yürütülen

araştırmalar sırasında yabancı akademisyenlerin kitaplarında

Ege’nin Yunanca bir ad olmadığına ilişkin bilgilerle karşılaşıp

Ege adının Türkçeyle bağlantısı ortaya konunca,

1930 yılı Ağustos ayında Almanya’dan satın alınan bir yolcu gemimize

Ege Vapuru adını vermiştir.

Atatürk’ün kurduğu Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin 1930’da yayımladığı

“Türk Tarihinin Ana Hatları”nda Ege Denizi, Ege Medeniyeti, Ege Havzası başlıklı bölümlerde

“Adalar Denizi’nin taşıdığı Egee kelimesi ile Türkçe Ege,

Eke kelimeleri arasındaki benzerlik tamdır.” denilmektedir.

Ayrıca Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun Başkanı olan

Samih Rıfat, 02.08.1931 günlü Cumhuriyet gazetesinde

Batılı bilim insanlarının kitaplarından alıntılar aktararak

Ege adının Yunanca değil Türkçe olduğunu açıklamıştır.

Bakanlar Kurulu’nun “Ege Medeniyeti” başlıklı kitabın yazımına ilişkin

29.12.1936 günlü kararının altında K. Atatürk imzası vardır.

Atatürk 1 Kasım 1937 günü TBMM Açış Söylevi’nde

“Ege Bölgesi” ve “Ege Büyük Manevraları” ifadelerini kullanmıştır.

Bunlardan yola çıkarak Atatürk’ün yaşamı boyunca

Ege Denizi adını kullanmadığı savı doğru değildir.

1930’dan başlayarak Türk Tarih Tezi ve Tarih I-II-III-IV ders kitaplarında

Ege’nin Türk olduğu, adın Türkçe olduğu belirtilerek Adalar Denizi yerine

Ege Denizi adı kullanılmıştır.

Demek ki Türkiye’de Ege Denizi adının 1941’de Yunanistan’ın dayatmasına

boyun eğilerek kullanılmaya başlandığı savı doğru değildir.

Yunanistan’ın bu ada itiraz etmemesinin sebebi ise farklıdır.

Rivayete göre Ege adı, eski Yunan mitolojilerinde anlatılan Atina Kralı Egeus’tan gelir.

Hikaye ise şöyledir:

Atinalılar, Girit Kralı Minos’a yenilmiştir.

Antlaşma gereği dokuz yıl boyunca Minotor adlı

efsanevi bir canavarla dövüşmesi için yedi genç kız ve erkeği kurban etmek zorundadırlar.

Theseus canavarla savaşmak için gönüllü olur ve

babasına eğer başarılı olursa dönüş yolunda gemisinden beyaz bir yelken açacağını söyler.

Theseus Girit’e vardığında kral ve kraliçe ile tanıştırılır.

Bu sırada Prenses Ariadne’yi görür ve ona ilk görüşte aşık olur.

Ariadne sevgilisinin labirente gidip Minotor ile dövüşmesini engellemeye çalışır

ancak Theseus’u durduramaz.

Bunun üzerine ona bir ip verir ve bu ipi takip ederek çıkış yolunu bulabileceğini söyler.

Theseus canavarı yener ve Ariadne’nin ipi sayesinde labirentten kurtulur.

Ariadne ile birlikte Atina’ya doğru yola çıkar ancak evine dönerken

beyaz yelken açmayı unutur.

Beyaz yelken yerine siyah yelkeni gören Kral Egeus

oğlunun öldüğünü düşünerek üzüntüden kendini denize atar.

Böylece denizin adı Ege olarak geçmeye başlar.

Kaynak: Cengiz Özakıncı / 'Adalar Denizi' mi, 'Ege Denizi' mi?

Türk Tarihinin Ana Hatları / 1930, İstanbul Devlet matbaası, s.267.

Tarih I, Tarihtenevelki Zamanlar ve Eski Zamanlar / İstanbul Devlet Matbaası

Tarih III, Yeni ve Yakın Zamanlar / İstanbul Devlet Matbaası 1932.

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