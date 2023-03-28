Atatürk Hatay için Sabiha Gökçen'i tutuklattı. Hiç bilinmeyen gerçek

YENİÇAĞ / TANER YENER

Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Sabiha Gökçen, dünyadaki ilk kadın savaş pilotudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün sekiz manevi evladından birisi idi. Uçuş kariyeri boyunca 8 bin saat civarı uçuş gerçekleştirdi ve 32 farklı askeri operasyona katıldı.Sabiha Gökçen ile Atatürk arasında yaşanan diyaloglar sosyal medyada yer bulmaya devam ediyor. Bu dikkat çeken paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

Söz Bursa Genel Yayın Müdürü İbrahim Öge, Atatürk’ün Sabiha Gökçen’i tutuklattığı çok bilinmeyen şaşırtan olayın perde arkasını sosyal medyadan yaptığı kısa bir video paylaşımıyla anlattı.

Öğe paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yıl 1937 Atatürk Bursa’da evlat edindiği Sabiha Gökçen’i bir akşam yanına çağırır üniformasını giymesini, tabancasını kuşanmasını ister.

Birazdan Ulus’taki ünlü Karpiç Restorana geçileceğini burada Türk ve Fransız heyet arasında Hatay meselesinin görüşüldüğünü son konuşmacı kürsüden indikten sonro Sabiha Gökçen’in salona geçmesini “Siz diplomatlar bu işi ağırdan alıyorsunuz. Biz Türk gençliği olarak bu işi hızlandırmasını biliriz” diyerek tabancasına davranmasını ve havaya ateş açmasını ister.

Nitekim Ankara’daki Karpiç Restoranı’na geçilir.Salondaki son konuşmacı da kürsüden iner inmez ortaya atılan Sabiha Gökçen Atatürk’ün tembih ettiği cümleleri birer birer kurar ve silahına davranıp havaya 3 el ateş açar.

Fransız heyet şaşkına döner. Polisler içeriye girer, gözaltına alınırlar ve Gökçen mahkemeye çıkartılır. 24 saat hapis cezası verilir.

Bu olayla birlikte Fransız heyet Türk Milletinin Hatay konusundaki ciddiyetini bir kez daha ne bir şekilde anlar.

Evet size bu hikayeyi Gökçen’in vefatının üzerinden tam da 22 yıl geçmişken uçağıyla ilk kez iniş yaptığı ve bizzat Atatürk tarafından karşılandığı Bursa’dan anlattım. Ruhu şad mekanı cennet olsun.”

NE OLMUŞTU:

ATATÜRK, GÖKÇEN'İ NEDEN TUTUKLATTI! İŞTE ŞAŞIRTAN OLAYIN PERDE ARKASI

1937’yılında Fransa’nın, Hatay’ı Suriye’ye devretmeye hazırlandığı yolundaki haberler, Ankara’da sert tepkiyle karşılandı. Atatürk, hemen Sabiha Gökçen’i de bir parçası yapacağı gözdağı planını uygulamaya koydu. Atatürk, bir akşam Gökçen’e, ‘Üniformanı giy. Tabancanı beline tak ve buraya gel...

Sabiha Gökçen'in Ermeni olduğu iddiaları gündemi meşgul ederken, tartışmalar Atatürk ile Gökçen'in Hatay'ın geri alınması için uygulamaya koydukları bir planı hatırlattı. 1937'de Fransa'nın, Hatay'ı Suriye'ye devretmeye hazırlandığı yolundaki haberler, Ankara'da sert tepkiyle karşılandı. Atatürk, hemen Gökçen'i de bir parçası yapacağı gözdağı planını uygulamaya koydu. Atatürk, bir akşam Gökçen'e, 'Üniformanı giy. Tabancanı beline tak ve buraya gel. Bu akşam çok önemli bir görev daha vereceğim. Tarihi ilginç bir görev' dedi.

Ata, bunu söylerken, Gökçen'e, 'Hatay konusundaki fikrin nedir?' diye de sordu. Gökçen de, 'Eskiden Girit için söylenirdi. Annemden dinlemiştim. 'Girit bizim canımız, feda olsun kanımız!' Aynı şeyi Hatay için düşünüyorum' dedi. Atatürk ve beraberindekiler, akşam Ankara'nın ünlü restoranı Karpiç'e gitti. Fransız Büyükelçisi M. Ponceau ile elçilik erkanı da oradaydı. Fransızlar'a hitaben bir konuşma yapan General Kasım Sevüktekin, sonunda Fransızlar'ın Hatay'ın Türkiye'nin olduğuna karar vereceklerine inandığını ifade etti. Fransa Büyükelçisi, Sevüktekin'i ayakta alkışladı.

Generalden sonra ortaya fırlayan Gökçen, şunları söyledi: 'Generalim, Fransız dostlarımızın bu konuşmanızı değerlendirebileceklerini sanmıyorum. Fransa bir oyun içine girmiştir. Oyunun sonunda bizim olan toprakları Suriye'ye vermeyi planlamıştır. Fransa'nın oyununa gelerek Hatay topraklarını başkalarına bırakmayacağız. Biz gençler gerekirse bu işi silahlarımızla da halledebiliriz. Hatay bizim canımız feda olsun kanımız.' Gökçen, sözlerini tamamlar tamamlamaz, silahını çekip, üç el ateş etti. Bu olayın ardından Atatürk'ün emriyle Gökçen tutuklandı. Hakim karşısına çıkan Gökçen, milli hislerinin galeyana geldiğini ve bunun için kimseden emir almadığını söyledi. Sorgu sırasında, Atatürk'ün kız kardeşleri Makbule Hanım ile Semiha İnanç da silahlarını havaya boşalttıkları için adliyeye gelmişlerdi. Yasa gereğince, üç kadın 24 saat hapis cezasına çarptırıldı. Mesaj yerine ulaşmış ve Fransa, Türkiye'nin kararlılığını görmüştü.

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?

Sabiha Gökçen 1913 yılında Bursa'da doğdu. Babası ve annesinin ölümünün ardından 1925 yılında Bursa'yı ziyaret eden Atatürk tarafından evlat edinildi. Sabiha Gökçen'e "Gökçen" soyadı, henüz havacılıkla ilgisinin olmadığı 1934 yılında soyadı kanununun çıkmasıyla Atatürk tarafından verildi.

Çankaya İlkokulu ve İstanbul Üsküdar Kız Koleji'nde eğitim gören Sabiha Gökçen, 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük brövelerini aldı. Gökçen 7 erkek öğrenci ile birlikte Kırım Rusya'ya gönderildi ve orada yüksek planörcülük eğitimini tamamladı.

1936'da Eskişehir Askeri Hava Okulu'na girdi ve burada aldığı özel eğitimden sonra askeri pilot oldu. Eskişehir'de 1.Tayyare Alayı'nda bir süre staj yaptı ,avcı ve bombardıman uçakları ile uçtu. 1937 yılında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törenle kendisine Türk Hava Kurumu Murassa (İftihar) Madalyası verildi. 30 Ağustos 1937'de askeri uçuş brövesi aldı.

Sabiha Gökçen, Hava Okulunda uçuş Eğitimi alarak pilotluğa ilk adımını attı, 1935.

Balkan Devletleri davetlisi olarak Atina Yunanistan'da.

Sabiha Gökçen, Türkkuşu'nda 1955 yılına kadar başöğretmenlik yaptı.

Gökçen 1938'de Balkan devletlerinin davetlisi olarak, uçağıyla Balkan turu yaptı.

Türkiye'ye dönüşünün ardından Türk Hava Kurumu Türkkuşu'na "Başöğretmen " tayin edildi ve 1955'e kadar bu görevini başarıyla sürdürdü.

1953 ve 1959'da davet üzerine ABD'ye giden Sabiha Gökçen, Türk toplumu ve Türk kadınını tanıttı.

1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü aldı. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üssü'nde ki törende "Dünya Tarihine adını yazdıran 20 Havacıdan biri" seçildi. Gökçen bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu.

Son uçuşunu 1996'da 83 yaşında iken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yaptı.