Kapısına Atatürk ve Erdoğan'ın sözlerini asan hekime soruşturma

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesine bağlı Alanönü Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli 15 yıllık doktor Senem Keser, muayene odasının üzerindeki monitöre ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz 1938’ ve ‘Giderlerse gitsinler 2022’; duvardaki panoya ise ‘Deprem bölgesindeki çadırları su basmış. Haberiniz var mı?’ yazdı.

Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı İbrahim Akar, aile hekimi Keser’in yazdıklarına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Akar, paylaşımının altına ise Eskişehir Valiliği ve Sağlık Bakanlığı’nı etiketleyerek, 'Burası Eskişehir’de bir Aile Sağlık Merkezi. Kapıda Dr. Senem Keser ismi yazıyor. Ekrandaki ifadeden kasıt Cumhurbaşkanımız, tahtadaki yazı depreme dair provokasyon değil mi? Devletin sağlık merkezinde bu nasıl olur? Yetkilileri göreve davet ediyorum' yazdı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Alanönü Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Senem Keser hakkında, monitör ve panodaki yazılar ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Saray'da kadın muhtarlarla bir araya gelmişti. Erdoğan şunları söylemişti:

"Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar, değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum dost acı söyler ama gerçeği söyler bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi? E? Bu devlet sizi okuttu yetiştirdi en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin 9 bin, en yüksek alan 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha yüksek verdiği için oralara kaçıp gidiyorlar. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir."