Atatürk yerine Mete Gazoz'u paylaşan TVNET'e milli sporcudan yanıt

Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürk’ün resmini kullanmayıp yerine Mete Gazoz'un resmini kullanan TVNET'e Mete Gazoz’un yanıtı gündem oldu.