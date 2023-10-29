Atatürk yerine Mete Gazoz'u paylaşan TVNET'e milli sporcudan yanıt

Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürk’ün resmini kullanmayıp yerine Mete Gazoz'un resmini kullanan TVNET'e Mete Gazoz’un yanıtı gündem oldu.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Atatürk yerine Mete Gazoz'u paylaşan TVNET'e milli sporcudan yanıt

Cumhuriyet’in 100. yılında sosyal medyadan paylaşım yapan TVNET’e milli sporcu Mete Gazoz tepki gösterdi.

Albayrak medya grubu bünyesinde yayın yapan TVNET’in paylaşımında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini kullanmak yerine milli sporcu Mete Gazoz’un resmin kullanan TVNET’in paylaşımına Gazoz, “Doğru kullanım şekli” diyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını paylaştı.

Kısa sürede gündem olan bu yanıt sosyal medyada kullanıcıların beğenisini topladı.

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TEPKİ TOPLADIKTAN SONRA PAYLAŞIMI SİLDİLER

Sosyal medyada milli sporcunun yanıtı sonrası gündem olan paylaşım gelen tepkilerin ardından TVNET resmi hesabından silindi.

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