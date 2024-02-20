Atatürkçü imamlardan şevki Yılmaz'a ders gibi yanıt. 'Rifat Börekçi'ler buradadır'

Geçtiğimiz Cumartesi günü Osmanlı hanedanından gelen ve Abdulhamit’in 5. Kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu’nun İstanbul’da düğün töreni gerçekleştirilmişti.

Törene tarihçi profesör İlber Ortaylı’nın yanı sıra, Cumhuriyet’e karşı düşmanlıklarıyla bilinen Şeyh Sait ve Çerkez Ethem’i ‘milli kahraman’ olarak ilan eden eski Refah Partili milletvekili Şevki Yılmaz ve Atatürk ve laiklik karşıtı ifadeleri ile sürekli gündem olan Halil Konakçı’da katılmıştı.

ATATÜRK’E BEDDUALAR OKUNDU

Tören esnasında eline mikrofon alan Şevki Yılmaz, yaptığı konuşmada ‘‘Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetliyorum’’ ifadelerini kullanmıştı. Yine aynı törende eline tekrar mikrofon alan Yılmaz bu defa Atatürk’e beddua etmiş ve Atatürk’e, “Selanik’ten gelen dönme” dedikten sonra beddua ettiği görülmüştü.

O sırada Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir kamu görevlisi olan ve laiklik karşıtı vaazları ile sürekli gündemde olan İmam Halil Konakçı başta olmak üzere diğer davetliler de “Amin” dedi. Bedduaya eşlik eden Konakçı’nın, “Amin” derken gülmesi de gözlerden kaçmadı.

ATATÜRKÇÜ İMAMLARDAN ŞEVKİ YILMAZ’A DERS GİBİ YANIT

Düğün töreninde gerçekleşen bu skandallar sonrasında hem siyasi partilerin liderlerinden hem de kamuoyundan tepkileri üzerine çeken Şevki Yılmaz’a ders gibi yanıt Atatürkçü imamlardan geldi.

Sosyal medya hesaplarından Şevki Yılmaz’ın sözlerine tepki gösteren Atatürkçü imamlar, çektikleri videolar ve sosyal medya paylaşımları ile gündem oldu.

Muhammed Ali Gök isimli bir imam, kalbi Atatürk ile atan bütün vatandaşlara seslenerek hiç kimsenin endişesinin olmamasını istedi. Atatürkçü imamlar olarak bütün bayramlarda ve milli yas günü olan 10 Kasım tarihinde Atatürk’ü anarak rahmetle yad ettiklerini, Cumhuriyete bağlı Atatürkçü imamlar olarak burada olduklarını, kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini belirtti.

Atatürk’e beddua eden akıldan yoksun grubu kınadığını, lanetlediğini belirterek Rifat Börekçilerin burada olduğunu söyledi.

Öte yandan Beyoğlu Nusretiye Cami İmamı olan Ferdi Gümüşçü’de konu hakkında bir açıklama yaparak “Cumhuriyetin ve mensubu olduğum Diyanet’in kurucusu olan ve Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması için meal çalışması başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e edilen hakaret, iftira ve bedduaları bir din görevlisi olarak şiddetle reddediyorum” açıklamasını yaptı.