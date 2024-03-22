Atatürkçü Nasuh Mahruki’ye pankart kumpası. Kim astı bu gizemli afişi?

AKUT’un kurucusu ve Beşiktaş Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Nasuh Mahruki, kendisi hakkında ilçeye asılan afişler hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve sosyal medya trollerinin kendisine yönelik saldırısına siyasi rakiplerinin de dahil olduğunu ifade etti.

Mahruki, kendisine yönelik karalama kampanyası hakkında “Atatürkçü kimliğimden dolayı bana saldıran Cumhuriyet düşmanı trollere karşı açtığım davaları geri çekmem için sokakları afişlerle donatan siyasi rakiplerim var” açıklamasında bulundu.

Bağımsız Belediye Başkan adaylığı gitgide destek görünce, siyasi ahlaktan ve mertçe rekabetten nasibini alamamış olanların akıl almaz saldırılara imza attığını ifade eden Mahruki, “Bu çaresizlik öyle bir boyuta ulaştı ki, Atatürkçü-yurtsever kimliğimiz nedeniyle yıllardır sosyal medyadan ağıza alınmayacak hakaretlerde bulunan paralı trollere karşı yürüttüğüm hukuk mücadelesini kendilerine malzeme yaparak, ilçemizin sokaklarına ‘Nasuh, vatandaşa açtığın davaları geri çek’ yazılı afişler asmaya başladılar.” İfadelerini kullandı.

Mahruki, açıklamasının sonunda, “Beşiktaş’ın Cumhuriyet sevdalısı halkına asla layık olmayan, bu zavallı ve ahlak dışı siyasetten medet umanları sizlerin vicdanınıza bırakıyorum.” söyleminde bulundu.

Atatürk’ten ve Cumhuriyet ilkelerinden taviz vermediği için yıllarca hayatı ve ailesiyle tehdit edildiğini ve hakarete uğradığını belirten Mahruki, “Ölüm, tecavüz vs… türlü türlü tehdidi ve hakareti savuran bu insan müsveddeleri hakkında yasal işlem yürütmek en doğal hakkımdır.” İfadesini kaydetti.

Beşiktaş sokaklarında kendisine yönelik karalama kampanyası başlatıldığını ifade eden Nasuh Mahruki, “'AÇIK MEKTUP' başlığıyla pankartlarımızın üzerine asılan bu mesaj açık bir manipülasyon çalışmasıdır.” açıklamasını yaptı ve bu çalışmaya itibar edilmemesini istedi.