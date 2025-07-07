Atatürkçü teğmenlere “yok artık” dedirten düğün yasağı! İhraç edilmişlerdi…

Mezuniyet töreninden “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” deyip kendi aralarında kılıç çatarak subay andını okuyan 5 teğmen TSK’dan ihraç edilmişti. İhraç edilen teğmenlere Genelkurmay Başkanlığı’ndan şok yasak geldi. “Yok artık” dedirten yasakta teğmenlere geldi. Asker kökenli Gazi Üsteğmen Av. Serdar Öztürk’ün küçük oğlu Berkay’ın düğünü için orduevine davet edilen 5 teğmen, “TSK’dan atıldıkları için” Orduevi’ne giremediler.

Ünlü gazeteci Müyesser Yıldız, bugünkü köşe yazısında mezuniyet töreninden sonra kendi aralarında kılıç çatıp Subay Andı’nı okudukları ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için TSK’dan atılan teğmenlerin başına, “Yok artık” dedirten bir yasağı gündeme taşıdı.

AVUKATLARI DÜĞÜN İÇİN DAVET ETTİ

İhraç edilen teğmenlerin gönüllü avukatlığını üstlenen Gazi Üsteğmen Av. Serdar Öztürk, önceki akşam küçük oğlu Berkay, orduevinde evlendi. Ergenekon kumpasında yıllarca hapis yatan Öztürk, evladı gibi gördüğü 5 teğmeni de düğüne davet etti. Dönem birincisi Ebru Eroğlu düğün için İstanbul’dan kalkıp Ankara’ya geldi

GENLKURMAY’DAN DÜĞÜN YASAĞI

Ancak 5 teğmenin hiçbiri düğüne katılamadı. Çünkü; öncesinde Genelkurmay, davetlilerin listesini istedi. Listede teğmenlerin olduğu görülünce de, “TSK’dan atıldıkları için” Orduevi’ne giremeyecekleri belirtildi.