Atatürk'e benzerliğiye tanınan TikToker saat 09:05'te açtığı yayınla gündem oldu

Serdar Görel isimli Atatürk'e olan benzerliğiyle tanınan TikTok kullanıcısı, bugün saat 09:05'te açtığı canlı yayınla para kazandı. Bu durum sosyal medyada tepki topladı.

Atatürk'e benzerliğiye tanınan TikToker saat 09:05'te açtığı yayınla gündem oldu

Serdar Görel isimli Atatürk'e olan benzerliğiyle tanınan TikTok kullanıcısı, bugün saat 09:05'te açtığı canlı yayınla para kazandı. Bu durum sosyal medyada tepki topladı.

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