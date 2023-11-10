Atatürk'e benzerliğiye tanınan TikToker saat 09:05'te açtığı yayınla gündem oldu

Serdar Görel isimli Atatürk'e olan benzerliğiyle tanınan TikTok kullanıcısı, bugün saat 09:05'te açtığı canlı yayınla para kazandı. Bu durum sosyal medyada tepki topladı.
10 Kasım 2023 Cuma
Serdar Görel isimli Atatürk'e olan benzerliğiyle tanınan TikTok kullanıcısı, bugün saat 09:05'te açtığı canlı yayınla para kazandı. Bu durum sosyal medyada tepki topladı.
Serdar Görel isimli Atatürk'e olan benzerliğiyle tanınan TikTok kullanıcısı, bugün saat 09:05'te açtığı canlı yayınla para kazandı. Bu durum sosyal medyada tepki topladı.