‘Atatürk’e dua edecek imam yok’. MHP’nin mevlidinden önce tehdit iddiası

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde MHP Akyazı İlçe Teşkilatı vefatının 86. yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için 10 Kasım Pazar günü Akyazı Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu.

Sakarya merkezli Medyabar’da yer alan habere göre, Atatürk için okunan mevlitte imamın Atatürk’e dua etmemesi dikkat çekti. Mevlidin ardından camiden çıkan imamı arayan vatandaşlar 10 Kasım’da Atatürk için okunan mevlitte neden Atatürk’e dua etmediğini sordu.

"ATATÜRK'E DUA ETMEYECEKSİN"

2023 yılında gerçekleştirilen 10 Kasım Mevlidinde, aynı camide görev yapan ve Atatürk’e dua eden imamın bu sene neden dua etmediği merak konusu oldu. Mevlidin ardından sorulan sorular üzerine cami imamı cemaat tarafından “Atatürk’e dua etmeyeceksin, mevlidini yap duanı et ama Atatürk’ü karıştırma. Arkanda namaz kılmayız, zor durumda kalırsın” şeklinde tehdit edildiğini ifade etti.

Konuyu gündeme getiren Akyazılı Alaattin Onur, olayın müftülüğe taşındığını ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nın emrinde olan bir imamsın, cemaatten iki kişinin hocası değilsin. Kimin için Kur’an okunacaksa onun ismini de anacaksın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Onur, başka bir partinin ise 10 Kasım mevlidini “Akyazı’da Atatürk’e dua edecek imam yok” diyerek iptal ettiğini öğrendiğini söyledi.