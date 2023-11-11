Atatürk’e hakaret eden alçak yakalandı

İstanbul Beşiktaş’ta, camide Atatürk’e dua edildikten sonra, camiyi terk edip sosyal medya hesabından Atatürk’e ve cami imamına hakaret eden şahıs yakalandı.

KAYNAK: DHA
Atatürk’e hakaret eden alçak yakalandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan şahsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem olmuştu.

Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı sırasında İmam'ın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Bostancı camiden ayrıldı. Yolda yürürken tepkisini video çekerek gösteren Bostancı, Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret etti.

Çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü. Bostancı'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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