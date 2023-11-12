Atatürk'e hakaret eden dönercinin Süleyman Soylu ile videosu ortaya çıktı

10 Kasım’da Atatürk’e hakaretler yağdıran ‘Yağcı Hacı’ ismi ile sosyal medyada tanınan Mustafa Atmaca’nın önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir Tiktok videosu ortaya çıktı.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
Atatürk'e hakaret eden dönercinin Süleyman Soylu ile videosu ortaya çıktı

Sosyal medyada 640 bin takipçili, ‘Üçler İskender’in sahibi olan Mustafa Atmaca, 10 Kasım Atatürk’ü anma gününde Tiktok hesabından yayın yaptığı esnada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği video ortaya çıkınca önce gözaltına alınmış, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

SOYLU İLE VİDEOSU ORTAYA ÇITKI

Atmaca hakkında en son ortaya çıkan videoda ise önceki dönem İçişleri Bakanlığı yapmış ve son genel seçimlerde de İstanbul’dan milletvekili olarak seçilmiş olan Süleyman Soylu ile Tiktok videosu ortaya çıktı.

15 saniyelik videoda toplu bir yemekte oldukları görülen Atmaca ve Soylu’nun videosunda herhangi bir diyalog yaşanmazken, Atatürk’e hakaret ettikten sonra ortaya çıkan video sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

‘Üçler İskender’in sahibi olan Mustafa Atmaca, Tiktok’ta 640 bin takipçiye sahip ve videoları bugüne kadar toplamda 100 milyonlarca kez izlendi.

10 Kasım tarihinde fenomen olduğu Tiktok platformunda bir canlı yayın açan Atmaca bir kullanıcı ile tartışmaya girmiş ve, "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada oldukça fazla tepki alan Atmaca, hakkında yapılan şikayetler sonrasında gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti.

Atmaca daha sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

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