Atatürk'e saygı duymayan ve ihraç edilen teğmen TSK'ya geri döndü

İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım 2023'te gerçekleştirilen Atatürk'ü Anma programı esnasında Piyade Teğmen A.A.'nın yakasına Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını takmaması üzerine disiplin süreci başlamıştı.

A.A. başta olmak üzere ona altı teğmen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 18 Ocak 2024’te verdiği kararla TSK’dan ihraç edilmişti.

Bu teğmenlerden biri Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden A.A., diğer ikisi ise A.A.’ya destek veren teğmenler M.F. Ş. ve F. A.’ydı. Diğer dört isim ise bu üç kişiye tepki gösteren piyade teğmenlerdi.

İHRAÇ KARARLARI İPTAL EDİLDİ, MESLEĞE GERİ DÖNDÜ

Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden Teğmen A.A.’nın TSK’dan ihraç kararının, İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından oybirliği ile iptal edildiği ortaya çıkmıştı.

Veryansın TV'den Gamze Çınlar'ın haberine göre A.A.’ya destek veren teğmen M.F.Ş. hakkındaki ihraç kararının da idare mahkemesince iptal edildiği öğrenildi. M.F.Ş kısa süre önce mesleğine geri döndü ve Piyade Okulu’na katılım sağladı.

NE DEMİŞTİ?

İhraç kararının alınma sürecinde M.F.Ş. "1923’e kadar olan Atatürk’e saygı duyabilirim, ancak 1923 sonrası Atatürk’e saygı duymuyorum. Bir kısım yaptıklarını kabul etmiyorum. Kurtuluş Savaşı’nı çok güzel yaptı, ama 1923 sonrasında dini yozlaştırdı ve Arapça olan dinin dilini Türkçe olarak değiştirdi. Kuran’ın Türkçe olarak mealinin yazılması yanlıştı" sözlerini kullanmıştı.

