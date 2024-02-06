Atatürk’ü savunan teğmenler ihraç edildi. Tuzla Piyade Okulu’ndaki soruşturmada karar

Kaynak: 10 Haber
Atatürk’ü savunan teğmenler ihraç edildi. Tuzla Piyade Okulu’ndaki soruşturmada karar
Tuzla Piyade Okulu’nda düzenlenen 10 Kasım töreninde yakasına Atatürk resmi takmayan teğmenler ile onlara tepki gösteren teğmenler arasında çıkan kavgayla ilgili yürütülen soruşturmada karar çıktı. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hakkında soruşturma açılan 7 teğmen ihraç edildi. Böylece Atatürk’ü savunan teğmenler de ihraç edildi.

Tuzla Piyade Okulu’nda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan kavgadan sonra yedi teğmen ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Teğmenlerden dördü yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösterenlerden oluşurken biri yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan ikisi de ona destek olanlardandı.

TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin ihracı 18 Ocak’ta toplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşülmüştü.

Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren dört teğmen savunma yaparken yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan iki teğmen savunma yapmaya gitmemişti.

YEDİ TEĞMEN DE İHRAÇ EDİLDİ

10Haber’den Ersin Eroğlu'nun askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, disipline sevk edilen teğmenlerin yedisi de ihraç edildi. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Tuzla Piyade Piyade Okulu’nda yürüttüğü idari soruşturmayı genişletti. Yüksek Disiplin Kurulu’nun soruşturmayı genişletmesi WhatsApp yazışmalarına dayandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararını onadığı takdirde teğmenlerin yedisinin ihracı kesinleşerek soruşturma genişletilecek.

NE OLMUŞTU?

10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle buna tepki gösteren teğmen arasında kavga çıkmıştı.

Teğmenler arasındaki tartışma ilerleyen günlerde de sürdü. 13 Kasım’da bazı teğmenler yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin kaldığı 405 numaralı koğuşun kapısına Atatürk posteri astı. Atatürk posterine tepki gösteren teğmenlerle poster asan teğmenler arasında arbede yaşandı. Arbededen sonra 10 Kasım’da yakasına Atatürk posteri takmayan Piyade Teğmen A.A. Tuzla Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu almak istedi. Hastanede darp izine rastlanmadığı raporu verilince de Tuzla Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

Bu gelişmeler üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı idari soruşturma başlattı. Disiplin Soruşturma Heyeti’nin 5 Aralık’ta hazırladığı raporla yakasına Atatürk fotoğrafı takmayanlara tepki gösteren dört teğmenin ihracı istendi. Disiplin Soruşturma Heyeti 405 numaralı koğuşta kalan üç teğmenin de ihracını talep etti.

10Haber’in ulaştığı bilgiye göre teğmenlerden sorumlu alay komutanı albayla bölük komutanı bir üsteğmen de yaşanan olaydan sonra görevden uzaklaştırıldı.

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